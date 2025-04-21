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"Германия снова берет на себя ответственность в Европе и мире..."

"Германия снова берет на себя ответственность в Европе и мире..."

В своей Пасхальной речи будущий канцлер ФРГ Мерц заявил, что «Германия снова возьмет на себя ответственность — в Европе и в мире.

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Комментарии
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Александр Батт
Это их американцы снова направляют на восток. России нужно разбомбить США, а не Германию или Европу.
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11 час.
A
Andrey
Штаны порвёт и сама лопнет!
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6 час.
vagas Karlito
Они всеми силами пытаются заменить евреев на русских! Но того не понимают ,что этот  фокус у них не пройдет!  Сама по себе история   является правдой, и в ложь её превратить не получится никак! От того они бесятся  и так и эдак выворачиваясь на изнанку!
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18 мин.
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