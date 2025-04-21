Это их американцы снова направляют на восток. России нужно разбомбить США, а не Германию или Европу.

vagas Karlito

Они всеми силами пытаются заменить евреев на русских! Но того не понимают ,что этот фокус у них не пройдет! Сама по себе история является правдой, и в ложь её превратить не получится никак! От того они бесятся и так и эдак выворачиваясь на изнанку!