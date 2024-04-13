Гагаринский субботник пройдет в Самаре 13 апреля

Около 20 тысяч горожан сегодня принимают участие в Гагаринское субботнике.В этот день активные горожане, волонтеры, представители служб благоустройства, сотрудники организаций и предприятий, а также чиновникиприсоединились к наведению порядка на территории Самары.
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