Дочь Малафеева рассказала об отношениях с мачехой

Сложно назвать Ксюшу Малафееву послушным ребенком, даже с натяжкой. В подростковом возрасте девочка совершила серию дурных поступков: оказалась в компании неблагополучных личностей и стала прибегать к запрещенным веществам.
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