В Турции обвинили ЕС в попытке помешать мирным переговорам атакой на ЧАЭС

Попыткой помешать мирным переговорам по Украине со стороны заинтересованных кругов в Европе и США является якобы атака на Чернобыльскую АЭС, заявил генеральный секретарь турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек, 17 февраля сообщает РИА Новости.
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