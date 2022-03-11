Меры поддержки в период санкций станут импульсом развития Москвы – эксперт

Меры, выработанные правительством Москвы для поддержки граждан и бизнеса в период санкций, не только помогут преодолеть негативные последствия антироссийской политики западных компаний, но и дадут импульс дальнейшему развитию экономики города.
Меры, выработанные правительством Москвы для поддержки граждан и бизнеса в период санкций, не только помогут преодолеть негативные последствия антироссийской политики западных компаний, но и дадут импульс дальнейшему развитию экономики города.
Свежие комментарии