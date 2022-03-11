Утро.ru

72 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vsevolod
    О чем с ним договариваться? Назовите хоть одно слово Зе, которое он сдержал!Зеленский рассказ...
  • Сергей
    Иди на Ху....! ZZZСпешно покинувший...
  • Сергей Туренко
    Хорошо под шумок кто-то из руководства Украины озолотился.Украина потеряла ...

Меры поддержки в период санкций станут импульсом развития Москвы – эксперт

Меры поддержки в период санкций станут импульсом развития Москвы – эксперт

Меры, выработанные правительством Москвы для поддержки граждан и бизнеса в период санкций, не только помогут преодолеть негативные последствия антироссийской политики западных компаний, но и дадут импульс дальнейшему развитию экономики города.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх