В Бишкеке прошло заседание ШОС на уровне глав правительств

Бишкек в эти дни принимает высоких гостей. В госрезиденции Ала-Арча прошли заседания глав правительств сразу трех интеграционных объединений - ШОС, ЕАЭС и СНГ, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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