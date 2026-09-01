Для жителей Краснодарского края есть приложение, которое укажет путь к ближайшему укрытию при атаке БПЛА

Для жителей Краснодарского края есть приложение, которое укажет путь к ближайшему укрытию при атаке БПЛАДля жителей Краснодарского края есть мобильное приложение «Моя Кубань», и в нём есть функция, которая поможет найти ближайшее укрытие при угрозе атаки БПЛА.