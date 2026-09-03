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Донецкая группа новостей

188 подписчиков

Так мужа своего опозорить тут ,который между прочим жизнью своей рискует ради этого народа Донецка да и в целом страны

Так мужа своего опозорить тут ,который между прочим жизнью своей рискует ради этого народа Донецка да и в целом страны

Так мужа своего опозорить тут ,который между прочим жизнью своей рискует ради этого народа Донецка да и в целом страны и сама себя опозорила Недостойное поведение женщины ,да еще и жены офицера !!!! https://t.

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