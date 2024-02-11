Традиции дня трех святителей 12 февраля призывают чтить семейные святости Ольга Безродняя12 февраля, в день Собора вселенских учителей христианства, отмечается тройной праздник, поражающий верующих своим глубоким смыслом и исторической значимостью.
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