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Традиции дня трех святителей 12 февраля призывают чтить семейные святости

Традиции дня трех святителей 12 февраля призывают чтить семейные святости

Традиции дня трех святителей 12 февраля призывают чтить семейные святости Ольга Безродняя12 февраля, в день Собора вселенских учителей христианства, отмечается тройной праздник, поражающий верующих своим глубоким смыслом и исторической значимостью.

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