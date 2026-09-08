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Ротенберг назвал три команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина

Ротенберг назвал три команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг назвал три команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина.

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