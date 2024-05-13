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Они еще и возмущаются? С чего бы?

Они еще и возмущаются? С чего бы?

"Сколько можно терпеть! Депортируют просто не за что": Таджикская диаспора крайне возмущена массовой высылкой мигрантов Об этом не говорят С начала 2024 года в Узбекистан вернулось больше 100 тысяч трудовых мигрантов, до конца года ждут до 300 тысяч Очень интересные данные приводят власти Узбекистана.

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Комментарии
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Н
Наталья
Пока это очень мало...въезжали миллионами...
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12 час.
АП
Александр Поляничко
Их и сейчас больше въезжает чем депортируют.
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9 час.

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