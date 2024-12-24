На протяжении многих лет Илон Маск вынашивает идею колонизации Марса

Илон Маск уже много лет вынашивает идею колонизации Марса. Но прежде чем на Красной планете сможет появиться город, необходимо решить множество серьезных технических вопросов, в том числе по выбору и разработке строительных материалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии