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«Байер» победил «Целе» на старте Лиги Европы, «Лион» обыграл «Андерлехт»

«Байер» победил «Целе» на старте Лиги Европы, «Лион» обыграл «Андерлехт»

Леверкузенский «Байер» на своем поле победил словенский «Целе» (2:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

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