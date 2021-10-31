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Собчак призвала продавать алкоголь и наркотики только людям с высшем образованием

Собчак призвала продавать алкоголь и наркотики только людям с высшем образованием

Спиртные напитки и наркотики стоит начать продавать в России только людям с высшем образованием. С таким предложением выступила телеведущая Ксения Собчак.

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