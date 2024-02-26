Киркоров выступил с громким признанием, касающимся "голой" вечеринки Ивлеевой

Народный артист России снова появился на публике и признался, что он сам себя везде "отменил"25 февраля Филипп Киркоров принял участие в музыкальной премии "Золотой граммофон", где он высказался о последствиях посещения "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
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