Лучше поздно, чем никогда

Это краткий отчет о наблюдении полярного сияния 11 мая Сфотографировано огни на юге Армении около 20:40 UTC Если вы следите за новостями астрономии, то знаете, что недавно на Солнце произошла серия мощных вспышек, которые впоследствии положили начало очень мощной магнитной буре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии