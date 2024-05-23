Лучше поздно, чем никогда

﻿﻿Это краткий отчет о наблюдении полярного сияния 11 мая Сфотографировано огни на юге Армении около 20:40 UTC Если вы следите за новостями астрономии, то знаете, что недавно на Солнце произошла серия мощных вспышек, которые впоследствии положили начало очень мощной магнитной буре.