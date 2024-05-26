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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Север» героически эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь

Военнослужащие группировки войск «Север» героически эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь

Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. .

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