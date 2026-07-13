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Бездомность, брак с женщиной на 12 лет старше и позднее счастье: как живет звезда сериала «Ищейка» Александр Макогон

Актер Александр Макогон, известный миллионам зрителей по роли майора Бориса Ненашева в детективном сериале «Ищейка», в реальной жизни прошел через испытания, которые могли бы стать основой для киносценария.

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