BAZA: В Москве полицейские переведены на усиленный режим службы

Это связано со вчерашней публикацией посольством США сообщения о возможных терактах в столице.В связи со вчерашней публикацией посольства США о возможных терактах в Москве, столичные полицейские переведены на усиленный режим несения службы.
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