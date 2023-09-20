«Ты опозорила меня перед соседом!» – злится муж— Сломалась дверная ручка с защелкой на двери в туалет, – рассказывает двадцатисемилетняя Татьяна.
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