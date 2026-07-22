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Царьград

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Вы качаете пресс, а чистится мозг: учёный объяснил неожиданный эффект

Вы качаете пресс, а чистится мозг: учёный объяснил неожиданный эффект

Ученые выяснили, что упражнения на пресс помогают мозгу избавляться от вредных веществ.Упражнения на пресс помогают не только укрепить мышцы живота, но и запускают важный физиологический процесс — очищение тканей мозга от токсинов.

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