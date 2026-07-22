Вы качаете пресс, а чистится мозг: учёный объяснил неожиданный эффект

Ученые выяснили, что упражнения на пресс помогают мозгу избавляться от вредных веществ.Упражнения на пресс помогают не только укрепить мышцы живота, но и запускают важный физиологический процесс — очищение тканей мозга от токсинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии