Зеленый коридор для полковника: пьяное ДТП разрушило карьеру главы МВД Челябинска

Скандал, разразившийся в сентябре 2025 года на Шершневском водохранилище, вскрыл систему привилегий, существовавшую в недрах городской полиции, и стоил погон бывшему начальнику УМВД Челябинска Андрею Меньшенину.
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