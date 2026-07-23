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Царьград

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Зеленый коридор для полковника: пьяное ДТП разрушило карьеру главы МВД Челябинска

Зеленый коридор для полковника: пьяное ДТП разрушило карьеру главы МВД Челябинска

Скандал, разразившийся в сентябре 2025 года на Шершневском водохранилище, вскрыл систему привилегий, существовавшую в недрах городской полиции, и стоил погон бывшему начальнику УМВД Челябинска Андрею Меньшенину.

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