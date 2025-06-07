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Царьград

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Героизм пожарных: в Сургуте спасли 30 человек и кота из горящего дома

Героизм пожарных: в Сургуте спасли 30 человек и кота из горящего дома

В Сургуте, при тушении пожара в жилом доме, спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям эвакуировали 30 человек и вернули к жизни кота, обнаруженного без сознания.

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