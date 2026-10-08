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Trump says he won't attack Iran until after midterm elections

President Donald Trump said Thursday that the U.S. will not strike Iran before the elections in November, saying there are talks with the country.

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