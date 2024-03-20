Средства, возбуждающие сердечные сокрушения. О них пойдет речь в этой статье. «ТК» продолжает публикацию отрывков из книги «Маргаритъ», которую передал редакции Николай Сальников, староста прихода кировградского храма во имя иконы Божией Матери.