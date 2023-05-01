Пользователи Сети посмеялись над перевоплощением Байдена в Тёмного Брэндона: "Жалкий старик"

Джо Байден на мгновение хотел почувствовать себя американским супергероем и потому назвал себя Тёмным Брэндоном, что не оценили пользователи соцсетейНедавно президент США принимал участие в ужине, на котором собрались корреспонденты Белого дома.
Джо Байден на мгновение хотел почувствовать себя американским супергероем и потому назвал себя Тёмным Брэндоном, что не оценили пользователи соцсетейНедавно президент США принимал участие в ужине, на котором собрались корреспонденты Белого дома.
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