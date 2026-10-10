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«Абсолютный бриллиант»: на Чистых прудах появился мурал Евгению Евстигнееву

«Абсолютный бриллиант»: на Чистых прудах появился мурал Евгению Евстигнееву

В пятницу вечером, к 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева на Чистопрудном бульваре, в двух шагах от театра «Современник», появился мурал, посвященный легендарному артисту.

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