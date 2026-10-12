Наследный принц Саудовской Аравии скрывается в бункерах из-за атак хуситов

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вынужден перемещаться между укреплёнными дворцами, оборудованными бункерами, в сопровождении специально отобранных сотрудников безопасности.
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