Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 22 июня 2024 года Марина ОнегинаВ православном календаре выделены специальные дни для поминовения усопших, среди которых особое место занимают вселенские субботы.
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