В России постепенно меняется представление о роли отца, который всё чаще становится не только главным кормильцем семьи, но и активным участником воспитания детей, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с «ФедералПресс».