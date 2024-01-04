Украинцы, жившие в Крыму до марта 2014 года, смогут получить гражданство России

Граждане Украины могут рассчитывать на получение российского паспорта в том случае, если они родились и до 18 марта 2014 года, когда население региона на референдуме приняло решение о присоединении к России, проживали на территории полуострова.
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