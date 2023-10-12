Одного из авторов приватизации арестовали заочно

Суд заочно арестовал одного из авторов приватизации Моложавого Кузьминский суд заочно арестовал бывшего заместителя министра имущественных отношений и одного из видных разработчиков приватизации Сергея Моложавого.
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