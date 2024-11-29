ВСУ дважды ударили по машинам скорой в Запорожье

Боевики ВСУ дважды атаковали машины скорой помощи в Запорожской области. Пострадавших нет, но один автомобиль полностью выгорел, рассказал сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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