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Зообизнес попросил снять запрет на импорт кормов для кошек и собак

Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) попросил общественного омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасию Татулову помочь в снятии запрета на импорт кормов для непродуктивных животных, к которым относятся собаки и кошки.

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