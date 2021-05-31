Зообизнес попросил снять запрет на импорт кормов для кошек и собак

Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) попросил общественного омбудсмена в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасию Татулову помочь в снятии запрета на импорт кормов для непродуктивных животных, к которым относятся собаки и кошки.