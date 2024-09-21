Артаксеркс I, Милосердный и Долгорукий

А. П. Рябушкин. «Эсфирь перед Артаксерксом», 1887 г.Артаксеркс I (Артахшасса – «Владеющий праведным царством»), пятый персидский царь державы Ахеменидов, а также – фараон Египта, удостоился лестных отзывов авторов других народов.