Медвежий угол
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Медвежий угол

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Здесь торгуем, там воюем. Русские, просыпайтесь! Пока нас не сварили в этом бульоне!

Здесь торгуем, там воюем. Русские, просыпайтесь! Пока нас не сварили в этом бульоне!

Юрий Кот Сегодня стало известно, что Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

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Комментарии
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Татьяна Хуторская
Правильно! Надо искать покупателей в других местах. На газ и нефть нашли других покупателей и на удобрения найдутся. Запад надо наказывать по полной. И они это чувствуют раз закупают с запасом удобрения.
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7 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Не чего личного,только бизнес , а остальное им по барабану.
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16 мин.
alik3456 Джексон
Может инопланетяне чего-нибудь у нас купят?
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15 мин.

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