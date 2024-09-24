Здесь торгуем, там воюем. Русские, просыпайтесь! Пока нас не сварили в этом бульоне!

Юрий Кот Сегодня стало известно, что Евросоюз в июле нарастил импорт российских удобрений до максимума за двадцать месяцев, в результате доля России в европейских закупках вернулась выше 30% впервые с марта 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
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