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Миллионы людей на грани выживания: Фурсов о "чёрном проекте" элиты

Миллионы людей на грани выживания: Фурсов о "чёрном проекте" элиты

Подавляющее большинство жителей планеты должны лишиться собственности и оказаться в статусе подчинённого потребителя, не имеющего права его изменить.

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