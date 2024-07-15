Рассказывает эксперт: подаём жалобу на действие или бездействие сотрудника Всё согласно статьям 7, 12, 14 №59 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
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Рассказывает эксперт: подаём жалобу на действие или бездействие сотрудника Всё согласно статьям 7, 12, 14 №59 ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".