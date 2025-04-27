Названы профессии, в которых наиболее остро нуждаются российские компании

Крупный и средний бизнес России столкнулся с нехваткой кадров в IT-сфере, особенно в направлениях веб-технологий и системного анализа, свидетельствуют результаты исследования Росстата за 2024 год, изученные РИА Новости .
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