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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра

На Камчатском полуострове продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской. Как сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепел поднялся на 5,5 километра над уровнем моря.

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