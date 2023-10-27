Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на 5,5 километра

На Камчатском полуострове продолжается эксплозивное извержение вулкана Ключевской. Как сообщается в Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепел поднялся на 5,5 километра над уровнем моря.
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