ЯНАО укомплектуют мэрами к «честному маршруту» губернатора Артюхова. Инсайд

Шестой «честный маршрут» губернатора ЯНАО Артюхова в 2024 году начнется на неделю позже 2023 года. Глава Ямала начнет поездку по региону вечером 18 августа и достигнет Нового Уренгоя и Пуровского района, к тому моменту, когда там изберут новых мэров, сообщил агентству источник в политических кругах Ямала.