Участник событий 2 мая в Одессе рассказал, что пожар в Доме профсоюзов был спланирован

Леонид Никитин

Конечно все было нацистами спланировано, но они своего добились, после 2-го мая в Одессе русских не стало! Мы зря называем город русским и Новороссия давно не русская, хохлы своего добились. Россия как всегда в пролете, нельзя было раздавать русские земли иноземцам, даже из самых благих причин. Вся эта окружающая нас сволота русских ненавидит. Они не способны по своей ментальности на чувства благодарности! Их в узде может держать только страх и чем его больше, тем больше у них к нам уважения!!!