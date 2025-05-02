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Участник событий 2 мая в Одессе рассказал, что пожар в Доме профсоюзов был спланирован

Участник событий 2 мая в Одессе рассказал, что пожар в Доме профсоюзов был спланирован

Участник трагических событий 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе Владислав Долгошей рассказал, что пожар в Доме профсоюзов был спланирован неонацистами.

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Комментарии
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Леонид Никитин
Конечно все было нацистами спланировано, но они своего добились, после 2-го мая в Одессе русских не стало! Мы зря называем город русским и Новороссия давно не русская, хохлы своего добились. Россия как всегда в пролете, нельзя было раздавать русские земли иноземцам, даже из самых благих причин. Вся эта окружающая нас сволота русских ненавидит. Они не способны по своей ментальности на чувства благодарности! Их в узде может держать только страх и чем его больше, тем больше у них к нам уважения!!!
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