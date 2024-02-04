Обнаружен механизм, защищающий головной мозг от старения

Исследователи из Университета Индианы https://news.iu.edu/live/news/33919-researchers-find-enzyme-. фермент под названием NMNAT2, который способен обеспечивать аксоны энергией независимо от митохондрий – так называемых электростанций клеток.
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