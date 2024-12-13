Новый возлюбленный Семенович заявил, что свадьба будет в следующем году: “Отметим узким кругом”

На престижной музыкальной премии «Золотой граммофон» репортёры впервые имели возможность познакомиться с женихом популярной российской певицы Анны Семенович — 44-летний Денис, представляющий строительную отрасль, оказался в центре внимания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии