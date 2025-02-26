Арестант из ХМАО не попал на заседание суда из-за поломки столыпинского вагона в Тюмени

Югорчанин Владимир Широков, который держал сына в заложниках и отстреливался от силовиков, не смог явиться на очередной заседание в суд ХМАО из-за поломки вагона, в котором его этапировали из СИЗО Тюмени.
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