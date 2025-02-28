Прогноз погоды в Крыму на 28 февраля ☀️ В Симферополе +6 и ясно В Севастополе +6 и малооблачно В Евпатории +6 и ясно В Черноморском +5 и малооблачно В Джанкое +3 и ясно В Ялте +5 и малооблачно В Алуште +5 и малооблачно В Керчи 0 и малооблачно В Армянске +3 и ясно В Красноперекопске +3 и ясно В Бахчисарае +6 и ясно В Феодосии +3 и ясно В Судаке +4 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.