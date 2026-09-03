В Петербурге задержали 13 человек за мошенничество в барах

В Петербурге задержали тринадцать человек по делу о мошенничестве в барах. Среди фигурантов — две несовершеннолетние девушки.
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