Московский скоростной диаметр может стать платным для москвичей

Пока автомобили с московскими и областными номерами могут ездить по МСД бесплатно. Однако столичные власти уже «рассматривают разные решения», чтобы снизить загрузку на скоростной дороге, объединяющей Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.
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