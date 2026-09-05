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Царьград

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СК России отказался возобновлять поиски семьи Усольцевых

СК России отказался возобновлять поиски семьи Усольцевых

Следственное управление Красноярского края не планирует возобновление поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье.

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