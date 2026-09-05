СК России отказался возобновлять поиски семьи Усольцевых

Следственное управление Красноярского края не планирует возобновление поисков семьи Усольцевых, исчезнувшей 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье.
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