9 мая: какой сегодня праздник

9 мая мы отмечаем День Победы в войне над фашистской Германией. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.
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